[아시아경제 한진주 기자] 한국건강가정진흥원은 전주원 변호사를 상임이사로 임명했다고 18일 밝혔다.

신임 전 상임이사는 사법연수원 37기로 울산지방법원 국선전담변호사, 국방부검찰단 피해자 국선변호인, 서울중앙지방법원 형사 18단독 국선변호인 등 국선전담변호인으로 활동해 왔다.

전 상임이사는 한국건강가정진흥원 내에서 설치·운영되고 있는 양육비이행지원사업을 총괄할 예정이다.

건강가정진흥원은 "한부모가족 자녀양육지원, 양육비 채권확보를 위한 법률 지원, 비양육부모와 미성년 자녀 간 면접교섭서비스 지원·관계개선 프로그램 운영 등 국민이 체감할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 노력할 예정"이라고 밝혔다.

