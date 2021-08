[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 오는 20일까지 풍수해에 대비해 전 부서 수방 및 수난장비를 점검한다고 18일 밝혔다.

이번 장비 점검은 최근 2차 장마와 국지성 호우가 지속됨에 따라 풍수해 대비를 위해 진행됐으며 전 부서 수방장비(81대), 수난구조장비(234대)에 대해 조작훈련 및 점검을 통해 풍수해 소방활동에 대비했다.

고재우 서장은 “국지성 호우·장마에 선제적으로 대응하며 침수, 수난 사고 등으로 인한 인명·재산피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr