日 정부, 韓 야당의원 독도 방문에 항의

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 한국 야당 국회의원의 독도 방문에 대해 한일 외교채널을 통해 항의에 나섰다.

17일 일본 외무성은 "우리나라(일본)의 사전 항의와 중지 요청에도 한국 국회의원이 다케시마(일본이 주장하는 독도의 명칭)에 상륙했다"면서 한국 측에 항의했다.

후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주국장이 김용길 일본 주재 한국대사관 정무공사에게, 구마가이 나오키 한국 주재 일본대사관 총괄공사가 이상렬 한국 외교부 아시아태평양국장에게 각각 국민의힘 홍석준 의원이 광복절인 지난 15일 독도를 방문한 것에 대해 유감을 표명하고 재발 방지를 요구했다.

일본 외무성은 홍 의원의 독도 방문에 대해 "다케시마가 역사적 사실에 비춰봐도, 국제법상으로도 명백히 일본 고유 영토인 점에 비춰볼 때 도저히 받아들일 수 없다"며 독도 영유권 주장을 되풀이했다.

후나코시 국장은 17일 김 공사에게 전화를 걸어 일본 정부의 이런 입장을 전했다.

김 공사는 후나코시 국장에게 독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 한국의 고유 영토라면서 일본 측의 재발 방지 요구 등을 일축한 것으로 전해졌다.

앞서 일본 정부는 한국 해양수산부가 독도의 모습을 실시간 영상으로 제공하는 '독도종합정보시스템'을 운영하는 것에 대해서도 지난 5일 한일 외교채널로 유감을 표명하면서 중단을 요구한 바 있다.

