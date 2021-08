NHN AD, 애드테크 기업 '11시11분' 인수

[아시아경제 부애리 기자] NHN AD가 애드테크(광고+기술) 기업 '11시11분'을 인수했다고 18일 밝혔다.

NHN AD는 11시11분의 지분 100%를 인수해 완전 자회사로 편입했다.

11시11분은 마케팅 솔루션, 온라인 광고 플랫폼 전문기업이다. 인공지능(AI), 데이터 분석 기술 등을 보유하고 있다.

NHN AD는 이번 인수를 계기로 기존 광고 대행을 넘어 애드테크 산업으로 본격적인 사업 확장에 나선다. NHN AD는 온라인 광고 분야에서 기술 개발, 광고 대행까지 핵심 비즈니스 전반을 아우르는 종합 마케팅 기업으로 거듭나겠다는 목표를 세웠다.

NHN AD는 향후 11시11분의 보유 기술들을 활용해 개별 광고주 맞춤형으로 솔루션을 고도화하며 광고 성과 향상을 지원할 예정이다.

디지털 마케팅 시장에서 축적한 노하우와 AI 기술을 기반으로 광고 효율을 예측하고 최적화하는 신규 솔루션도 선보일 계획이다. 고객사들이 새로운 광고 수익을 창출하고 안정적으로 광고 상품을 운영할 수 있도록 광고 플랫폼 사업을 확대한다.

심도섭 NHN AD 대표는 "NHN AD의 마케팅 노하우와 고객 네트워크에 11시11분의 기술력, 애드테크 사업 역량을 더해 디지털 마케팅 시장에서 더 큰 경쟁력을 갖추게 됐다"며 "두 회사의 시너지를 통해 광고주와 고객사에게 더욱 혁신적이고 차별화된 마케팅 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

