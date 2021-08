손태승 회장, '메타버스 플랫폼'으로 소통 강화

MZ세대 직원들로 구성된 블루팀과 '메타버스 플랫폼' 활용 간담회 열어

[아시아경제 이광호 기자]우리금융그룹은 손태승 회장이 MZ세대 직원들로 구성된 블루팀과 '메타버스 플랫폼'을 통해 디지털 소통 강화를 위한 간담회를 실시했다고 18일 밝혔다.

이날 간담회는 코로나19로 대면 접촉이 어렵지만, 영업현장의 목소리를 듣고자 하는 손 회장의 의견에 따라 가상 회의공간에서 아바타를 활용한 음성 채팅 방식의 메타버스 플랫폼을 통해 진행됐다.

우리금융 블루팀은 고객 관점의 서비스 아이디어 및 영업현장의 목소리를 가감 없이 전달하는 조직으로, 우리은행·우리카드 등 자회사 영업점 및 고객센터 직원들로 구성된 프로젝트팀이다.

이들은 손 회장과 매월 정기 간담회를 통해 그룹에서 진행되는 다양한 디지털 사업에 대해 바텀업(Bottom-up) 방식으로 자유롭게 의견을 개진하고, 최적의 의사결정을 지원해오고 있다.

특히 이날 간담회에서 인터넷·스마트 뱅킹에서 메타버스 뱅킹으로 이어지는 시대적 흐름에 적극적인 대응이 필요하다는 의견에 큰 공감대가 형성됐다.

또한 마이데이터 사업 관련 빅테크·핀테크 기업들이 제공하는 서비스에 대한 고객 반응 및 이를 비교 분석한 벤치마킹 아이디어를 손 회장에게 제안하기도 했다.

우리금융 관계자는 "손 회장이 영업현장에서 최선을 다하는 직원들을 격려하는 한편, 아바타로 이모티콘을 보내는 등 격의 없는 소통의 시간을 보냈다"며 "향후 다양한 방식으로 최고경영자(CEO)와 소통 채널을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr