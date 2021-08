LG유플러스, 5G 기반 '프리미엄 M2M' 서비스 출시

5G 기술 활용, LTE 대비 최대 속도 10배 향상…로봇·자율주행 신사업 겨냥

LG유플러스는 5G를 기반으로 초고속·대용량 데이터 전송을 지원하는 '프리미엄 사물지능통신(M2M)' 서비스를 출시했다고 18일 밝혔다.

5G와 LTE CA(캐리어 어그리게이션) 기술을 활용한 프리미엄 M2M 서비스는 이론상 최대 1.3기가비트(Gbps)의 속도를 제공하는 상품이다. 기존 LTE M2M과 비교해 데이터 전송 속도가 10배 빠르고, M2M 단말기 한 대에 10명 이상 연결해 5G 무선통신을 이용할 수도 있다.

프리미엄 M2M 서비스는 향상된 데이터 전송 속도와 짧아진 지연 시간, 멀티 접속 등을 바탕으로 메타버스·로봇·자율주행 등 신산업 분야는 물론 중소기업이나 소상공인이 사업장에서 유선인터넷을 대신해 활용할 수도 있다.

LTE CA 기술을 활용한 M2M 서비스는 3개의 주파수를 연결해 대역폭을 넓혀 속도를 높였다. 이용자는 필요에 따라 LTE와 LTE CA, 5G 등 원하는 M2M 서비스를 선택해 사용할 수 있다.

이용 요금은 5G나 LTE CA 상관없이 데이터 제공량에 따라 최소 월 3만1900원(20G)에서 최대 월 22만원(500G)으로 구성됐다. 제공량 이내에서는 속도 제한 없이 데이터를 이용할 수 있으며, 기본 제공 데이터 모두 소진 시에도 1~10Mbps 속도로 서비스를 지속 이용할 수 있다.

LG유플러스는 M2M 서비스 장애 발생 시 빠른 조치가 어렵다는 이용자들의 의견을 반영해 원격지에서 프리미엄 M2M 단말과 회선을 모니터링하고, 장애에 대응할 수 있는 ‘원격 상태관리 플랫폼’도 제공한다. 보안에 대한 우려를 해소하기 위해 암호화 통신과 안전한 데이터 송수신을 지원하는 ‘VPN’도 부가서비스 형태로 내놨다.

임장혁 LG유플러스 기업기반사업그룹장(상무)은 “기존 LTE 대비 고속·고용량 데이터 전송을 요구하는 고객이 많아 프리미엄 M2M 서비스를 출시하게 됐다”며 “향후 다양한 단말기와 차별화된 서비스를 출시해 시장을 선도할 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr