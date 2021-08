김종인 "이준석, 1위 윤석열에 해준 것 없이 엉뚱한 공격만"

"제1야당 대표가 사소한 문제로 말다툼"

"대선 승리 못하면 본인 커리어에 부정적일 것"

[아시아경제 강주희 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 윤석열 전 검찰총장과 이준석 대표 간 갈등과 관련해 17일 "윤 전 총장을 만나 대응하지 말고 참고 지내라는 정도로 이야기했다"고 밝혔다. 윤 전 총장은 이날 김 전 위원장의 사무실을 찾아 1시간가량 당내 상황과 관련해 이야기 나눈 것으로 알려졌다.

김 전 위원장은 이날 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "처음부터 윤석열 후보에 대해선 가급적 당 밖에 있는 게 현명하다고 얘기했던 이유가 이런 일 때문"이라며 이같이 말했다.

김 전 위원장은 "(윤 전 총장이) 어쨌든 당에 들어갔으니 속박을 받을 수밖에 없는데, 그런 것들이 지금 시작된 것"이라며 "그런데 당 역시 후보로 제일 선두를 달리는 사람을 끄집어 들였으면, 그 후보에게 뭔가 해줄 것을 가지고 있어야 하는 것 아니겠나. 그런 것은 없이 새롭게 들어온 사람이 엉뚱한 공방을 받게 되니까 자연적으로 감정 대립을 할 수밖에 없는 것"이라고 했다.

그는 각 후보 캠프와 갈등을 빚고 있는 이 대표에 대해선 "제1야당 대표로서 내년 대선을 어떻게 승리로 이끌까 하는 전략을 구사하는 것이 그 사람의 가장 중요한 책무"라면서 "그런 것에 대해서는 큰 그림이 보이지 않고 사소한 문제로 말이 나오고 있다. 본인과 당을 위해서도 안 좋은 부분"이라고 지적했다.

이어 "(이 대표에게)내년 대선 승리를 이끌어내지 못하면 본인 정치적 커리어에도 힘든 상황에 빠진다고 조언을 했는데, 순순히 듣는 성격도 아니다"라며 "너무 사소한 일에 큰 관심을 두고 말 한마디에 곧바로 반응하는 습성을 보인다. 지나가 버릴 건 지나가야지 참지를 못하니 문제가 발생한다"고 했다.

김 전 위원장은 또 이 대표가 지난 8일 안동에서 "지금 상태라면 박근혜 전 대통령이 다시 나오지 않는 이상 국민의힘이 5% 이상 차이로 패할 것"이라고 발언한 것에 대해 "자신을 가지고 임해도 될둥말둥 한데 미리부터 패배할 수 있다는 사고방식을 가지고 과연 대통령 선거를 준비할 수 있겠느냐. 야당 대표로서 큰 실수"라고 비판했다.

김 전 위원장은 아울러 윤 전 총장과 최재형 전 감사원장이 준비가 부족한 후보라는 지적이 나오는 것에 대해 "두 분 다 본인이 대통령을 하겠다고 한 게 아니라 상황이 만들어 준 것"이라며 "정치 언어에 익숙치 못하고 실수를 자주하니 준비 안 된 사람으로 보이는 건데, 두 사람이 밖에서 서로 경쟁해서 시선을 모으고 입당하는 게 좋았을 것"이라고 평가했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr