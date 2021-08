SC제일銀, 상반기 연결순익 1848억…전년比 1.5%↑

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행은 올해 상반기 연결순이익이 전년 동기 1.5%(28억원) 늘어난 1848억원을 기록했다고 17일 밝혔다.

같은 기간 영업이익은 2389억원으로 같은 기간 24억원(1.0%) 소폭 늘었다. 이자이익은 최저수준의 기준금리에 따른 순이자마진(NIM) 하락에도 4.8% 늘었다. SC제일은행은 꾸준한 영업기반 강화에 따른 대출자산 확대와 저원가성 예금 성장 덕분이라는 설명이다.

비이자이익의 경우 지난해 상반기보다 2.6% 줄었다. 자산관리(WM) 부문은 꾸준히 성장했지만 호조를 보였던 외환 트레이딩 부문이 다소 주춤했다.

전체 대출자산 규모는 지난 6월말 기준 85조1701억원에 달했다. 83조1889억원 수준이었던 전년 12월 말보다 1조9812억원(2.4%) 증가했다.

대표적인 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 자기자본비율과 기본자본비율은 각각 16.64%, 14.79%로 양호한 수준이었다. 대손충당금전입액은 354억원 감소했다. 지난해 상반기 경기둔화를 우려해 선제적으로 기대신용손실충당금을 적립한 기저효과로 보인다.

총자산순이익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)은 각각 0.44% 및 7.69%로 전년 동기와 비교하면 나란히 (0.04%포인트 0.33%포인트) 하락했다. 고정이하여신비율과 연체율은 같은 기간 소폭 개선돼 0.23%, 0.11%를 기록했다.

한편 SC제일은행은 지난 12일 이사회를 열고 800억 원의 중간배당을 결의했다. 이번 배당은 회계 결산 결과에 따른 일상적인 경영 관점에서 결정됐다. SC제일은행은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 등 재무건전성 유지 측면과 국제기준, 국내 가이드라인도 고려됐다고 강조했다.

