구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원

LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 66,900 전일대비 2,400 등락률 -3.46% 거래량 184,190 전일가 69,300 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 LS그룹, 온라인 과학교실 '드림사이언스클래스' 실시…"아동 180명 참가"LS전선 야심작…172m 국내 최고층 해저케이블 공장 짓는 이유LS전선, 국내 최대 높이 초고압 케이블 생산타워 세운다 close 는 구자열 그룹 회장이 올 상반기 34억9900만원의 보수를 받았다고 17일 반기보고서를 통해 공시했다.

LS는 구 회장에게 2021년 상반기 급여 12억5400만원, 상여 22억4500만원 등 총 34억9900만원을 보수로 지급했다고 밝혔다.

이광우 부회장은 급여 5억3200만원, 상여 6억8100만원 등 12억1300만원의 보수를 받았다.

