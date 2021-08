미래에셋자산운용, 상반기 순이익 3694억…"반기 중 최대 성과"

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋자산운용은 상반기 당기순이익 3694억원, 연결영업이익 2284억원을 기록해 역대 최대 반기 실적을 기록했다고 17일 밝혔다.

해외 법인은 반기 기준 당기순이익은 2325억원, 영업이익 933억원을 기록해 최대치를 기록했다. 해외법인 수탁고(AUM)는 2016년 말 13조9800억원에서 올해 2분기 말 81조5563억원으로 약 6배 성장하는 등 급격한 증가세를 나타냈다.

법인별로 보면 2016년 말 4040억원에 불과했던 미국 법인의 수탁고는 올해 상반기 41조8696억원으로 커졌다. 캐나다 시장에선 5조7911억원에서 17조1237억원으로, 홍콩에선 2조7268억원에서 8조5810억원으로 확대됐다.

국내 법인의 반기 기준 당기순이익은 1818억원, 영업이익 1401억원으로 반기 기준 최대치를 기록했다. 상장지수펀드(ETF)와 타겟데이트펀드(TDF)를 중심으로 11조원이 들어와 2분기말 기준 순자산은 151조원으로 집계됐다.

미래에셋자산운용 측은 “글로벌 시장 확대에 따라 해외 법인의 실적은 지속적으로 우상향 중”이라며 “국내와 해외법인 실적 모두 반기 기춘 최대치를 기록했다”고 설명했다.

