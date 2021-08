文 대통령, 홍범도 장군에 '건국훈장 대한민국장' 수여

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 봉오동 전투 전승 제101주년을 계기로 17일 홍범도 장군에게 '건국훈장 대한민국장'을 추가 서훈했다.

홍 장군은 1962년 항일무장투쟁의 공적을 인정받아 건국훈장 대통령장을 받은 바 있다.

훈장은 카심 조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령이 참석한 가운데, 문 대통령이 홍범도장군기념사업회 이사장을 맡고 있는 우원식 더불어민주당 의원에게 직접 수여했다.

청와대는 "홍 장군에게 대한민국 최고 훈장을 수여하게 된 배경에는 일생을 독립운동에 바친 공적 외에도 전 국민에게 독립 정신을 일깨워 국민 통합과 애국심 함양에 기여한 공적이 있기 때문"이라며 "카자흐스탄으로 강제 이주한 동포사회의 지도자로서, 고려인들의 권익을 보호하고 긍지를 제고하기 위해 힘썼다"고 이유를 밝혔다.

이날 수여식에서는 한국과 카자흐스탄 간 교류와 협력을 다시 한번 보여주는 계기가 마련됐다. 토카예프 대통령은 홍 장군의 사망진단서와 말년 수위장으로 근무했던 고려극장의 사임서 등 홍 장군 관련 2건의 사료를 전달한 바 있다.

