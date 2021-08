바이오株, 연말까지 긍정적인 투자심리 이어진다

[아시아경제 송화정 기자]최근 증시가 급락한 가운데 제약·바이오주는 양호한 주가 흐름을 보였다. SK증권은 연말까지 제약·바이오주에 대한 긍정적인 투자심리(센티멘털)가 이어질 것으로 전망했다.

16일 한국거래소에 따르면 코스피 의약품 지수는 지난 한 주간 4.3% 상승했다. 같은 기같 코스피는 3.3% 하락했다. 이달미 SK증권 연구원은 "제약·바이오주의 최근 상승세는 수급적인 이슈 그리고 산업 내에서 긍정적인 뉴스가 투자심리에 영향을 미친 것으로 보인다"면서 "특히 코로나19 확진자수 증가, 델타 변이 바이러스 확산 등의 원인으로 백신 접종이 이뤄지고 있음에도 불구하고 코로나19가 장기간 지속될 수 있다는 우려감에 관련 수혜주들의 주가 상승세가 두드러지고 있다"고 분석했다.

우선 지난 10일 정부가 백신 수급 차질로 인해 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 288,500 전일대비 3,000 등락률 +1.05% 거래량 2,932,789 전일가 285,500 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워SKIET·SK바사·에코프로비엠, MSCI 한국지수 편입모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언! close 가 개발 중인 코로나 백신 'GBP510'의 임상3상을 승인하면서 내년 상용화에 대한 기대감이 높아졌다. SK바이오사이언스는 지난 10일 29.68%나 급등하는 등 이달 들어 69.71% 올랐다.

또한 국내산 백신 개발에 대한 지원 의지를 재차 밝히면서 국산 코로나 백신 출시에 대한 기대감이 주가 상승으로 이어졌다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 6,000 등락률 -2.13% 거래량 805,209 전일가 281,500 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워셀트리온, 2Q 매출 4318억원, 영업이익 1631억원코스피, 외인 1.9조 순매도에 하락 마감...'3200선' 위태 close 의 경우 코로나19 치료제인 '렉키로나'가 브라질에서 긴급사용 승인을 받으면서 주가 강세를 나타냈다. 셀트리온제약은 지난 주 11.68% 올랐다.

이 연구원은 "이러한 긍정적인 이벤트 뿐만 아니라 실적 또한 하반기가 상반기보다 더 좋을 것으로 전망되면서 센티멘털은 연말까지 긍정적일 것"이라며 "제약·바이오 섹터에 대한 '비중확대' 의견을 유지하며 저가매수세가 유효하다"고 말했다.

