하루 47명, 포항도 역대기록 깼다 … 10대 학원생 등 학원가 16명 집단감염

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 포항에서 하루 새 47명의 확진자가 나와 포항지역 역대 최고 발생자 수를 기록했다.

14일 한 학원가 건물에서 16명이 확진되는 등 10대 학생들 사이에 빠르게 확산하고 있어 지역 보건당국에 비상이 걸렸다.

이날 포항시에 따르면 북구 양덕동 한 학원 집합건물에서 16명의 확진자가 쏟아져 나왔다.

건물에는 음악학원과 태권도학원, 입시학원 등이 몰려 있고 최근 많은 학원생이 이용한 것으로 알려졌다.

지난 12일 이 건물의 학원 관계자 1명이 증상을 느껴 선별진료소에서 검사받고 13일 확진 판정을 받았다.

포항시가 같은 건물에 있는 학원 직원과 학생들을 전수조사하자 이날 무더기로 확진자가 발생했다.

경주지역 외국인 4명도 검사를 받아 포항지역 확진자로 분류됐다. 철강공단 등에서도 확진자가 산발적으로 지속되고 있다.

포항시 방역 관계자들은 확진자 급증에 따라 이날 포항시북구보건소에서 긴급회의를 갖고 추가 방역대책을 논의 하고 있다.

오후 4시께 확진자가 집중적으로 발생한 북구 양덕동에 임시선별진료소를 설치하고, 철강공단 등에 거점 상황실을 운영할 계획이다.

포항시 관계자는 “요양병원 등 취약시설을 중심으로 원점부터 방역을 다시 시작할 계획이며, 특히 광복절 연휴기간 전파를 막기 위해 방역에 집중할 계획”이라고 말했다.

