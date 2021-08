[아시아경제 박소연 기자] 파킨슨병·수전증·뇌전증 치료에 효과적인 '뇌정위기능 신경외과학'을 국내에 도입한 정상섭(鄭相燮) 연세대 의대 명예교수(차의과학대 신경외과 교수)가 14일 오전 1시32분께 폐암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 83세.

유족은 부인 신정호씨와 사이에 정혜연(숭의여대 교수)·정혜우·정서윤·정인아씨와 사위 최서영(KAIST 교수)·정성원(부국에이티 대표)·이건영(재미)씨가 있다. 빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 특2호실에 마련됐고, 발인은 16일 오전 9시, 장지는 경기도 고양시 오금동 선영. (02) 2227-7580

박소연 기자 muse@asiae.co.kr