학생 늘고, 교사 줄고 … 울산교육청 “지역특성 외면한 기계적 행정” 반발

교육부 교사정원 감축계획에 노옥희 울산교육감 입장문 발표

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 노옥희 울산교육감은 중등교원 정원 감축 내용을 담고 있는 교육부의 ‘2022학년도 공립 중등교사 1차 가배정’ 결과가 발표된 후 반발하는 입장문을 발표했다.

교육부의 발표에 따르면 울산의 중등교원은 45명이 줄어들게 된다. 울산은 지난해 47명을 비롯, 최근 5년간 교사 133명이 감소했다.

정원 감축에 대한 교육부 측의 입장은 학령인구 감소가 가장 큰 원인이다. 하지만 울산교육청에 따르면 울산은 올해 6만3260명(4월 1일 기준)에서 2022년 6만3387명, 2023년 6만4123명, 2024년 6만5568명으로 오히려 학생 수가 늘어날 것으로 예측된다.

노옥희 교육감은 교원 정원 감축 입장 철회를 요구하며 “지난해에도 중등교사 정원이 감축돼 학생의 학습권 보장을 위해 어쩔 수 없이 정원외 기간제 교원을 채용해야만 했다. 코로나19가 지속되는 상황에서 교사 수를 감축하는 것은 심각한 교육여건 악화를 가져올 것이 불을 보듯 뻔하다”라고 말했다.

