문승욱 "물류 애로가 수출 걸림돌 돼서는 안 돼…정책금융 적기 지원해야"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관은 13일 "정책금융기관이 가뭄에 단비와 같은 금융을 적기에 지원해 수출 동력이 유지될 수 있도록 지속적으로 힘을 실어줄 필요가 있다"고 밝혔다.

이날 문 장관은 서울시청 인근 한식당에서 '무역 정책금융기관장 간담회'를 주재하고 "물류 애로가 우리 수출에 걸림돌이 되어서는 안된다"며 이 같이 말했다.

간담회는 이인호 무역보험공사 사장과 방문규 수출입은행장이 참석한 가운데 수출입 물류 동향을 점검하고 추가 지원 방안을 마련하기 위해 열렸다.

이 자리에서 문 장관은 "8월 수출(1~10일)이 전년 대비 46.4% 증가하는 등 수출 호조세가 지속 유지되면서 우리 경제회복을 견인하고 있다"며 "앞으로도 산업부는 물류 애로 해소를 최우선 과제로 두고, 관계부처·유관기관과 합심하여 수출기업의 어려움이 해소될 수 있도록 총력 대응해나가겠다"고 말했다.

그동안 산업부는 관계부처 등과 함께 수출입물류 애로 해소를 위한 대책으로서 선박 추가투입과 중소화주 전용선복 배정, 물류비 지원, 항만 적체 완화 등을 추진하고 있다.

무역협회·중진공·수은·무보 등 유관기관의 협조로 1500억원 규모의 정책금융 및 무역보험·보증 우대 혜택 등 금융지원책도 마련했다.

수은과 무보는 향후에도 수출입물류 동향 및 수출기업의 금융 애로사항에 대해 정기적으로 공유하고, 추가적인 금융 지원 방안을 마련하는 데 긴밀히 협력하기로 했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr