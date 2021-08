서울경찰청, 광복절 연휴 불법집회 엄정대응 방침…"도심집결 차단"

[아시아경제 정동훈 기자] 서울경찰청은 광복절 연휴기간 대규모 집회 추진중인 것과 관련해 도심 집결을 차단하겠다고 밝혔다.

서울청은 13일 "최대 186개 부대와 가용 장비를 동원하고 14일부터 한강 교량, 도심 등 81개소에 임시검문소를 운영헤 도심권 다수인원 집결을 차단할 것"이라며 "코로나19 확산을 방지하고 국민의 생명과 신체의 안전을 지킨다는 방침"이라고 밝혔다.

이를 위해 경찰은 집회금지 장소에는 펜스를 설치하고, 대규모 인원 운집으로 인한 코로나19 감염 예방과 안전사고 방지 등을 위해 관련 기관과 협의해 인근 지하철역 무정차 통과와 함께 노선버스도 우회 조치할 계획이다. 서울청 관계자는 "집회금지명령을 위반한 사람들에 대해서는 방역당국과 합동으로 신속한 해산절차를 진행하고 엄중히 사법조치할 예정"이라고 밝혔다.

또한 서울청은 14일과 15일에는 유동 인구가 많은 안국역~경복궁역, 종각역~서울역사박물관 사이에 무료 셔틀버스를 운행하고 경찰버스가 주차됐거나 철제펜스가 설치된 장소에는 50m 마다 시민통행로를 설치했다. 통행안내 경찰관 176명을 배치해 친절하게 가까운 우회로를 안내한다는 계획이다.

