▶김형용 별세, 김경식(유진투자증권 디지털금융실장)·대식(S-OIL 품질관리팀)씨 부친상, 마일근(SM코리아 팀장)씨 장인상 = 부산 시민장례식장 501호, 발인 15일 오전 8시, 051)636-4444.

