함평군, 민·관 합동 공중화장실 불법 촬영 점검

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 지난 9일부터 12일까지 디지털 성범죄 예방과 안전하고 쾌적한 공중화장실 이용환경 조성을 위한 불법 촬영 민·관 합동점검을 실시했다고 13일 밝혔다.

이번 합동점검반은 함평군, 함평경찰서 및 각 시설 관리자로 구성돼 휴가철 성수기 유동 인구가 많은 철도역, 마트, 주요 도로 주유소와 충전소에 설치된 공중화장실 21개소에 대해 집중 점검했다.

합동점검반은 전파탐지기 등 탐지 장비를 활용해 출입문과 조명, 콘센트 등 소형카메라가 주로 설치되는 곳을 중점 점검했으며, 21개소 모두 불법 촬영 기기는 발견되지 않았다.

군은 이번 합동점검 이외에도 상시 점검반을 구성·운영하고 있으며, 오는 추석에도 이용량 증가가 예상되는 역, 터미널, 휴게소 등 다중이용시설에 설치된 공중화장실 불법 촬영 집중 점검을 추진할 계획이다.

군 관계자는 “군민과 방문객들이 안심하고 이용할 수 있는 공중화장실을 만들기 위해 불법 촬영 예방·근절에 최선을 다할 것”이라며 “불법 촬영 등 디지털 성범죄에 대한 인식개선을 위한 홍보활동도 병행할 예정이다”고 밝혔다.

