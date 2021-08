[아시아경제 공병선 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 107,970 전일가 76,500 2021.08.13 09:39 장중(20분지연) 관련기사 칠레 태양광 투자하는 삼성생명·연료전지 주목하는 교보생명(종합)책임투자 늘리는 생보 '빅3'…ESG투자 10조 육박금소법 이후…손해보험사 민원만 더 늘었다(종합) close 은 올해 2분기 영업이익이 335억원으로 전년 동기 대비 93.9% 감소했다고 13일 공시했다.

매출은 8조1950억원으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다. 당기순이익은 1168억원으로 같은 기간 75.1% 감소했다.

