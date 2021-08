롯데온, ‘추석 마중 행사’…프리미엄 선물세트 강화

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 19일까지 롯데백화점몰에서 ‘2021 추석 마중’ 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.

행사 기간에는 과일, 정육 등 신선식품과 건강기능식품, 생활용품, 와인 등 약 1만여종의 추석 선물세트를 제안하며 최대 10% 할인 쿠폰도 제공한다. 다음 달 14일까지 구매하면 추석 전까지 전국 배송이 가능하며, 서울 지역에서는 구매 후 3시간 이내에 즉시 배송되는 바로배송 서비스가 추석 연휴 시작일인 다음 달 19일까지 가능하다.

이번 추석도 코로나19로 인해 비대명 명절이 될 것으로 예상됨에 따라 프리미엄 선물세트 상품 수를 늘리고, 건강기능식품 선물세트 물량도 확대했다. 추석 선물세트 인기 상품인 정관장의 백화점 전용 상품 30여개 품목의 물량을 지난 추석 대비 30% 가량 늘렸다.

선물하기 서비스도 강화했다. 이 서비스는 받는 사람의 주소를 몰라도 휴대전화 번호만 알면 문자 메시지 혹은 카카오톡을 통해 간편하게 선물할 수 있는 기능이다. 이번 추석에는 스마트픽 전용 상품, 예약 상품 등 일부 상품을 제외하고 대부분 상품에 선물하기 기능을 추가했다.

롯데온 관계자는 “코로나19가 장기화되며 이번 추석에도 비대면으로 인사를 드리고 마음을 전하는 분들이 많을 것으로 예상된다”며 “프리미엄 상품, 건강기능식품 등 수요가 높을 것으로 예상되는 상품을 중점적으로 준비했으며 금액대별 상품군을 다양화해 상품 구성과 가격 선택의 폭을 넓혔다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr