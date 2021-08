[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 코로나19로 어려움을 겪는 저소득층을 위해 1인당 10만원의 '저소득층 추가 국민지원금'을 지급한다.

지급 대상은 기초생활보장수급자, 법정 차상위계층, 한부모가족 등 3만7800여명이다.

기존 현금 급여를 받는 대상자는 별도 신청 없이 복지급여 계좌로 오는 24일 일괄 지급된다.

복지급여 계좌 미등록자 등은 거주지 행정복지센터를 통해 신청하면 다음 달 15일까지 받을 수 있다.

시 관계자는 "이번 추가 지원금은 5차 재난지원금과 별도로 지급된다"면서 "장기적으로 지속되는 코로나19로 인해 경제적으로 힘든 저소득층을 대상으로 지원된다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr