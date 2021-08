[아시아경제 이민지 기자] 케이씨 케이씨 029460 | 코스피 증권정보 현재가 25,200 전일대비 200 등락률 -0.79% 거래량 54,975 전일가 25,400 2021.08.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일케이씨, 외국인 3625주 순매도… 주가 -1.92%[특징주] 케이씨, 반도체 투자확대 기대감에 52주 신고가 close 는 고상걸, 이수희 각자대표이사 체제로 변경됐다고 12일 공시했다.

이민지 기자