8.13~15 박인화 문학관·인제하늘내린센터

[아시아경제 라영철 기자] 인제군문화재단은 "박인환 시인 탄생 95주년을 맞아 오는 13일부터 15일까지 '2021 박인환 문학축제'를 개최한다"라고 12일 밝혔다.

13일 오후 2시 김다언 작가의 학술강연을 시작으로 저녁 7시 클래식 공연 '박인환 시인 탄생 95주년 축하공연'을 연다.

14일에는 시인 박인환의 삶과 시(詩) 세계를 뮤지컬화 한 '가객 박인환'을 오후 3시, 7시 2회에 걸쳐 공연하고 축제 마지막 날인 15일에는 '박인환상 시상식'을 끝으로 축제의 막을 내린다.

한편, 전시 프로그램 '1세대 영화평론가 박인환 기획전'과, '반 고흐의 별이 빛나는 밤에 레플리카 체험전' 행사는 오는 9월까지 박인환 문학관과 하늘내린센터 공연장에서 계속 이어진다.

