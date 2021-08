전남도교육청, 교장·교육전문직 등 인사 발령

교장·교감·교육전문직 415명 인사 단행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 올해 9월 1일 자 교장·원장, 교감·원감, 교육전문직 등 415명에 대한 인사를 12일 단행했다.

이번 인사는 교장·원장 222명, 교감·원감 93명이 승진·전직·전보됐고, 장학관·교육연구관은 34명, 장학사·교육연구사는 66명이 전직·전보됐다.

학교급별로는 유치원 13명, 초등 217명, 중등 185명이 자리를 옮겼다.

도교육청 관계자는 “교원의 경우 공정성과 학교 교육력 제고를 중심으로, 교육전문직원은 혁신전남교육과 교육자치 실현을 선도하고 뒷받침할 수 있는 전문성과 혁신역량을 중심으로 이번 인사를 단행했고, 학교 현장에서의 발탁과 학교급별 균형도 고려했다”고 설명했다.

이어 “주요 보직은 교육이 학교의 담장을 넘어 지역과 함께 책임지는 협력적 교육자치, 전남 미래 교육의 변화에 대응하는 정책 추진, 혁신적인 마인드와 역량을 갖춘 인물을 발탁하는 데 중점을 뒀다”고 덧붙였다.

한편 전남도교육청은 2학기 교육과정 운영을 안정적으로 지원하기 위해 유·초등 신규교사 119명을 예년과 달리 내달 1일이 아닌 오는 23일 자로 발령할 예정이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr