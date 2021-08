우리은행, 인공지능 활용 '시장예측시스템' 오픈

글로벌 시장 분석 및 맞춤형 투자전략 제안

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 인공지능(AI)을 활용해 글로벌 금융시장의 주요 지표 예측 및 투자전략 수립과 상품을 관리하는 ‘AI시장예측시스템’을 오픈한다고 12일 밝혔다.

‘AI시장예측시스템’은 AI가 과거에 누적된 각종 시장 및 경제지표를 분석해 미래 시장을 예측한다. 각종 금융상품을 분석해 마켓 트렌드에 최적화된 상품을 추천하는 등 고객에게 맞춤형 투자전략을 제안한다.

또한 안정적인 리스크 관리는 물론 향후 ‘AI시장예측시스템’을 우리원뱅킹에도 탑재해 고객 자산 수익률과 리스크 관리를 지원할 계획이다.

아울러 AI의 예측 성능 고도화를 통해 ▲신용예측 ▲부정대출 탐지 등 다양한 은행 업무로 확대해 나갈 계획이다.

‘AI시장예측시스템’은 외부기관과 서비스 협업에도 활용된다. 먼저 우리금융그룹의 자회사인 우리자산운용이 'AI시장예측시스템'이 추천하는 투자전략을 참고해 펀드 출시를 검토 중에 있다.

우리은행 관계자는 “AI가 은행 업무 전반에 새로운 혁신 동력을 제공하는 만큼 으로도 고객을 위한 혁신적인 금융서비스를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

