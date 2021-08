게임빌, 2분기 영업익 29억원…전년比 73.1% 감소

[아시아경제 부애리 기자] 게임빌이 2분기 매출 296억원, 영업이익 29억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 26.9%, 73.1% 감소한 수치다.

관계기업 투자이익이 소폭으로 감소했고, 인건비·마케팅비 등이 증가한 것이 영향을 줬다.

게임빌은 하반기 자체 게임 사업 강화와 신규 사업 영역 확대에 나선다. 기존 게임들의 대규모 시즌 업데이트와 다양한 장르의 신작들을 글로벌 시장에 선보인다.

'2021 게임빌프로야구 슈퍼스타즈'는 글로벌 히트 지식재산권(IP)인 '서머너즈 워: 천공의 아레나'와 대규모 콜라보레이션(협업)을 진행한다. '서머너즈 워' 캐릭터들을 게임에 등장시키고, 시스템도 개선해 글로벌 이용자들의 호응을 이끌어낼 계획이다.

전략 역할수행게임(RPG) '이터널소드'와 '크로매틱소울: AFK레이드'는 4분기에 글로벌 출시한다. 이 외에도 '프로젝트 D(가칭)'의 출시도 앞두고 있다.

게임빌은 플랫폼 사업 확대에도 나선다. 게임빌은 게임전문 플랫폼 '하이브'를 다른 회사들도 이용할 수 있도록 개방했다. 가상자산 플랫폼 사업도 긴밀하게 진행할 예정이다. 블록체인 게임, NFT(대체 불가능한 토큰) 거래소 등 블록체인 기술과 가상자산 플랫폼 기반의 다양한 사업기회를 적극적으로 만들어나갈 방침이다.

