친환경 LPG선박 첫 실증사업 시작된다 … 부산시 ‘해양모빌리티 특구’ 실증 착수

친환경 선박으로 환경과 경제 동시 이끌어



전국 최초, 중소형 LPG선박 상용화 실증

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 글로벌 LPG엔진 선박 시장의 기술 주도권을 잡기 위해 ‘부산 해양모빌리티 규제자유특구’ 실증사업에 돌입한다.

부산시는 친환경 선박 산업을 이끌 실증 프로젝트를 9월 8일부터 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 실증은 친환경과 경제성이 입증된 LPG 연료를 중·소형 선박에 적용하는 사업이다.

육상과 해상 실증을 통해 Track Record를 확보하고, 이를 법규와 기준안, 규칙 등에 반영하기 위한 것으로 특구인 한국해양대학교에서 진행한다.

내용은 ▲중형선박의 LPG엔진발전 하이브리드 전기추진선 건조·운항 실증 ▲소형선박용 LPG선외기 전환·운항 실증 ▲육상에서 선박으로의 LPG 공급에 대한 실증이다.

그동안 LPG 연료를 사용하는 선박에 대한 건조검사 기준과 연료공급 기준이 없어 선박 건조와 운항이 불가능했다.

규제자유특구 지정으로 규제가 완화돼 한국해양대 조선해양응용실증기술센터 내 육상테스트베드에서 국내 최초로 구성품 성능평가와 안전성 확인 실증을 추진하는 의미가 있다.

부산시는 육상 실증이 마무리되는 2022년 4월부터는 해상 실증을 추진해 나갈 예정이다. 관련 법령과 기준안이 마련되면 LPG선박 상용화가 본격적으로 가능할 것으로 예상한다.

박형준 부산시장은 “친환경 선박 시장에 선도적으로 대응해 부산의 신성장 동력을 마련하고, 새로운 일자리 창출과 기업 유치로 지역 경제 활성화를 이끌 계획”이라고 설명했다.

박 시장은 “더 나아가 수소연료선박 R&D플랫폼 구축, LNG 연료선박 실증사업 등을 함께 추진해 핵심공약인 저탄소 그린도시 부산을 만들겠다”고 말했다.

