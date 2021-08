"추석선물로 위스키"…롯데마트, 사전 예약 2주간 160%↑

[아시아경제 김유리 기자] 올 추석 선물로 위스키가 인기다.

롯데마트는 7월19일부터 8월10일까지 2주 동안 추석 선물세트 사전 예약 판매 실적을 확인한 결과 전년 추석 사전 예약 기간 대비 15.2% 신장했다고 12일 밝혔다. 이번 추석 선물세트 사전 예약 실적을 견인한 상품군은 '주류'로 해당 기간 203.5% 신장했다. '위스키'와 '싱글몰트 위스키' 관련 선물 세트 매출은 159.7% 늘었다.

코로나19 장기화로 인해 '홈술' 문화가 확산되면서 맥주나 와인을 주로 마시던 트렌드가 '위스키'로 이어진 것으로 분석됐다. 롯데마트 1~7월 주류 매출은 전년 동기 대비 22.6% 신장했으며 양주(83.0%), 와인(49.8%), 전통주(26.9%), 소주(9.4%), 맥주(6.9%) 등이었다. '위스키'와 '싱글몰트 위스키'는 489.3% 신장했다.

롯데마트는 '글렌피딕 12년'(700㎖), '글레그란트 10년', '발베니14년 케러비안 캐스트' 등 다양한 위스키 선물세트를 준비했다. 본판매 기간에는 '오켄토션 12년', '글렌리벳 12년', '발렌타인 싱글몰트 글렌버기 15년' 등 다양한 품목들을 추가로 선보일 예정이다.

한편 롯데마트는 9월8일까지 전 점 및 롯데마트몰에서 추석 선물세트 사전 예약을 진행한다. 예약판매 기간 동안 최대 30% 할인 혜택을 제공하며 행사카드로 결제 시 최대 150만원 상품권을 증정하고 롯데·신한·KB국민 등 8대 카드 결제 시 2, 3개월 무이자 할부도 가능하다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 "사회적 거리두기 상황 속에서도 마음 만은 함께 즐길 수 있는 위스키와 다양한 선물들로 가족들과 감사한 이들에게 진심을 담은 추석 선물을 전달하기 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr