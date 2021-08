하겐다즈 아이스크림 먹다가 '바삭'…손톱 크기 벌레 나왔다

[아시아경제 강주희 기자] 하겐다즈 아이스크림을 먹다가 벌레가 나왔다는 사연이 알려져 충격을 주고 있다.

11일 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 '하겐다즈 파인트에서 벌레 나옴'이라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 "어젯밤에 하겐다즈 아이스크림 초콜릿 맛 파인트를 먹다가 벌레가 나왔다. 사진은 혐오스러울 수 있으니 조심해서 보라"며 사진 2장을 공개했다.

사진에는 절반 이상을 먹은 듯 보이는 하겐다즈 초콜릿 맛 아이스크림 통 옆에 손톱 크기만 한 벌레가 나온 모습이 담겨 있었다.

A씨는 "다시 생각하니 정말 소름 끼치는데, 한입 퍼먹고 이상한 느낌이 들어서 뭔가하고 뱉었는데 커다란 벌레가... (있었다) 정말 깜짝 놀라서 입에 있던 아이스크림 그대로 다 뱉어냈다. 작은 벌레도 아니고 저렇게 큰 게 어떻게 나올 수 있을까요"라며 황당해했다.

이어 "그 느낌을 잊을 수가 없다"라며 "소비자보호원에 신고한 상태고 오늘 오전에 하겐다즈 담당자하고도 통화했다"고 알렸다.

A씨는 한국 하겐다즈에 항의한 결과 "공정 과정에서 (벌레가) 들어갔을 확률은 매우 적다"라는 답변을 받았다고 전했다. 또 하겐다즈 측은 A씨에게 새로운 아이스크림을 보내는 등 보상 관련 이야기도 한 것으로 알려졌다.

A씨는 "다시 그 아이스크림을 먹을 수 있을 거 같지 않아서 아이스크림 보내준다는 건 거절했고, 사고 사유와 대응 방안 확인해서 연락 달라고 했다"라며 "이제 입에 먹을 거 넣을 때 겁이 난다. 트라우마로 남을 거 같다"고 덧붙였다.

한편, 하겐다즈는 지난 2018년에도 딸기 맛 제품에 3㎝가량의 애벌레가 나온 사실이 알려져 공식 사과한 바 있다.

하겐다즈 브랜드를 운영하는 미국 제너럴밀스는 "하겐다즈 스트로베리 파인트 내 이물질 발견을 고객을 통해 인지했으며 이를 매우 심각한 사안으로 받아들이고 있다"라며 "관련해 식품의약품안전처의 조사에 성실하게 협조하고 있고 이번 일을 통해 불편을 겪은 고객에게 진심으로 사과한다"고 말했다.

다만, 자사 제품에서 애벌레가 나왔다는 점을 인정하지는 않았다. 제너럴밀스는 "100% 확인이란 불가능하기 때문으로, 이번 일로 불편을 겪은 점에 대해 사과한다는 의미"라고 부연했다.

