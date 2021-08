[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 성동구 <5급 전보>▲성수2가제1동장 김용중(현 금호4가동장) ▲금호4가동장 직무대리 정창열(안전관리과 안전총괄팀장)

