[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 11일 최근 불거진 이준석 국민의힘 대표와 갈등설을 일축했다.

윤 전 총장은 이날 국민의힘 재선의원 간담회 후 기자들과 만나 "(이 대표와) 그동안 잘 소통해왔고 그렇게(갈등 관계로) 비춰지는 것이 저로선 이해가 안 된다"면서 "해소할 만한 그런 또 뭐가 필요하면 적극적인 검토를 해보겠다"고 말했다.

또 "최근까지 이 대표와 (소통을) 했다"면서 "만나기도 하고 전화통화도 했다"고 했다.

오는 18일과 25일 국민의힘 경선준비위원회가 마련한 예비 대선주자 토론회 참석 여부에 대해서는 "공식 요청도 안 왔다 들었는데 그게 오고 하면 캠프 관계자와 한 번 논의해보겠다"고 답했다.

