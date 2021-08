[아시아경제 문혜원 기자] bhc가 운영하는 큰맘할매순대국은 이달 한 달간 매주 목, 금, 토, 일요일 배달의민족(이하 배민)을 통해 주문한 고객을 대상으로 3000원 할인 이벤트를 펼친다고 11일 밝혔다.

할인 대상 메뉴는 큰맘할매순대국의 대표 메뉴인 순대국과 국밥, 큰맘 도시락, 안주류 등이다. 특히 더위를 극복하기 위한 콩국수, 삼계탕 등을 할인된 가격에 즐길 수 있다.

할인 방법은 배민에 접속해 큰맘할매순대국 주문 페이지에서 3000원 쿠폰 받기를 다운로드한 뒤 주문 결제 시 쿠폰을 적용하면 배달·포장 주문이 할인 금액으로 자동 주문된다.

