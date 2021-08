은성수 "코로나19 연체자…신용회복 도와야"

[아시아경제 김진호 기자] 은성수 금융위원회 위원장은 11일 "코로나19 사태로 연체를 한 개인에 대해 신용회복을 도와야 한다"고 밝혔다. 코로나19 특수성을 감안해 일시적으로 대출을 연체했다가 갚은 채무자에 대해선 일종의 '신용 사면'을 줘야 한다는 것이다.

은 위원장은 이날 서울 중구 명동 은행회관에서 주요 금융협회장과 비공개 조찬 후 기자들과 만나 이같이 말했다. 이날 간담회에서는 코로나19로 피해로 인한 연체 발생자 중 성실상환 차주에 대한 신용회복 방안이 논의됐다.

은 위원장은 "코로나19는 백년에 한 번 있을까 말까 한 특수한 상황"이라며 "연체가 발생한 뒤 상환을 완료한 차주에 대해 금융사간 연체정보 공유를 중단할 필요가 있다"고 말했다.

이어 "신용점수 등을 산정할 때도 코로나19 상황에서 연체가 있던 기록을 활용하지 말아 달라고 당부했다"고 덧붙였다.

연체자의 신용회복 지원방안이 자칫 '모럴헤저드' 논란이 있을 수 있다는 점은 적극 부인했다. 은 위원장은 "신용회복 지원방안의 대상자는 대출을 상환한 사람에 한정된다"며 "대출을 갚은 사람에 한해 제공하는 만큼 모럴헤저드 이슈가 최소화될 것으로 본다. 연체자들이 겪고 있는 아픔을 돌아볼 필요가 있다"고 말했다.

