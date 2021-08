미래에셋자산운용, 초등학생 대상 여름방학 특강 온라인 진행

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋자산운용은 여름방학을 맞아 초등학교 4~6학년을 대상으로 ‘지구를 지키는 키즈빌더’ 특강을 진행했다고 11일 밝혔다. 특강은 8월 3일부터 5일까지 나흘간, 매일 80명을 대상으로 줌을 활용한 비대면 실시간 온라인교육을 진행했다.

지구를 지키는 키즈빌더 특강은 2부로 구성됐다. 1부에서는 ESG 금융투자 및 기후변화를 주제로 전문강사와 함께 기후위기를 막기 위해 어린이들이 생활에서 실천 가능한 방법을 찾아봤다. 2부에서는 나눔을 주제로 사단법인 한국해비타트 활동가와 함께 ‘아동 주거권’에 대한 내용을 살펴봤다. 또한 최근 집콕 생활을 해야 하는 어린이들을 위해 세계지도 만들기와 3D 세상 만들기 등을 통해 온라인 랜선 여행 기회를 제공했다.

교육에 참여한 배지윤 학생(부산 연지초 5학년)은 “우리 지구를 위해서 도움이 되는 일을 해야겠다는 다짐과 함께 작은 것부터 실천해서 이제는 지구에 도움을 주는 날이 오면 좋겠다”는 소감을 남겼다. 이수아 학생(서울 갈현초 6학년) 학부모는 “누구나 필요하다고 느끼지만 기후위기에 대해서 잘 실감하지 못 했는데, 오늘 시간을 통해서 아이가 조금 더 깊이 있는 이해를 하게 됐다”고 참가소감을 남겼다.

