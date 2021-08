한화생명, 전문가가 생활문제 해결 도움주는 캠페인 실시

연말까지 '라이프어드바이저' 캠페인

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,485 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,470 2021.08.11 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 칠레 태양광 투자하는 삼성생명·연료전지 주목하는 교보생명(종합)책임투자 늘리는 생보 '빅3'…ESG투자 10조 육박한화생명, 베트남서 '외형·내실' 두마리 토끼 잡고 약진 close 은 전문가들이 고객의 일상에 대한 문제 해결을 도와주는 '라이프어드바이저' 캠페인을 실시한다고 11일 밝혔다.

1차로 공간, 러닝(마라톤), 세컨드 라이프, 결혼까지 사람들의 삶에 밀접한 주제들로 연말까지 진행할 예정이다.

먼저 코로나19 장기화로 인해 달라진 집안 활용법에 대해 대해 전문가의 솔루션을 제공한다. 신청 기간은 25일까지다.

캠페인 사이트에서 '집콕 성향테스트' 완료 후 간단한 답변을 작성하면 응모가 되며, 추첨을 통해 16명에게 임성빈, 이지영씨 등 공간활용 전문가와 인플루언서의 공간 활용 솔루션을 무상으로 제공한다. 전문가들은 자택을 직접 방문하거나 비대면으로 진단한다.

또 응모자 추첨을 통해 브리드호텔 양양 숙박권, 일리 커피머신세트, 집꾸미기 온라인 상품권 만원쿠폰, 엘리스달튼 브라운 전시 관람권을 제공한다.

한화생명 관계자는 "라이프 어드바이저 캠페인은 일상의 작은 문제와 인생 전환점의 큰 문제를 전문가의 솔루션으로 해결해 경험의 가치를 확산하고 라이프플러스 브랜드가 추구하는 고객의 삶의 질 향상을 실현하는 캠페인"이라며 "삶의 질을 소중히 여기는 고객들이 참여할 수 있는 다양한 주제의 활동을 이어 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr