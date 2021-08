野 "고민정 의원님, 4400만 명분 백신 어디 쌓아둔 건가요?"

"文 정부, 거짓말 몇 번째 하고 있나"

[아시아경제 허미담 기자] 국내 코로나19 백신 수급에 또다시 차질이 발생하면서 1·2차 접종 간격이 당초 4주에서 8주까지 벌어지는 등 혼선이 빚어지는 가운데 국민의힘은 "문재인 정부는 몇 번째 거짓말을 하고 있는 것인가"라고 비판했다.

임승호 국민의힘 대변인은 9일 자신의 페이스북에 '고민정 더불어민주당 의원님께서 확보하신 4400만명분 백신을 찾습니다'라는 제목의 글을 올려 "이솝 우화의 '양치기 소년'의 거짓말도 두 번으로 끝났다. 문재인 정부를 '양치기 정부'라고 부르는 것이 양치기 소년에게 미안할 정도"라며 이같이 말했다.

그는 "모더나 측의 백신 생산 차질로 8월 공급 예정이던 850만 회분의 절반 이하만 8월 내에 공급 가능하다고 한다"라며 "'모더나 백신 850만 회분은 제때 도입될 것'이라던 김부겸 총리의 호언장담이 거짓말로 드러난 것"이라고 지적했다.

그러면서 임 대변인은 "문득 '4400만명 접종 물량 확보!'라며 국민들을 현혹했던 고 의원의 현수막이 다시금 생각난다"라고 했다.

앞서 고 의원은 지난해 12월 지역구인 서울 광진구에 '코로나19 백신, 4400만 명 접종 물량 확보'라고 쓰인 홍보 현수막을 내걸어 사실관계가 다르다는 비판을 받은 바 있다.

임 대변인은 고 의원을 향해 "확보하신 백신 물량은 어느 '곳간'에 쌓아두신 건가"라며 "곳간에 백신 쌓아두면 썩어버리기 마련"이라고 직격했다.

한편 모더나 백신은 현재 공급에 차질이 빚어지고 있는 상태다. 코로나19 예방접종대응추진단은 이날 정례 브리핑에서 "최근 모더나 측에서 백신 생산 관련 실험실 문제의 여파로 8월 계획된 공급 물량인 850만 회분보다 절반 이하인 물량이 공급될 예정임을 알려왔다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr