조달청, ‘메타버스’ 타고 차세대 나라장터 착수보고회

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청이 메타버스(확장가상세계)를 이용해 차세대 나라장터 착수보고회를 가졌다.

조달청은 10일 김정우 조달청장과 조달청 간부·직원, 차세대 나라장터 구축사업자, 민간전문가, 나라장터 이용기관 및 조달업계 등 각계각층 100여명이 메타버스로 구현된 가상세계에서 만나 차세대 나라장터 착수보고회를 진행했다고 밝혔다.

차세대 나라장터 구축사업은 이용자 중심의 업무환경 조성과 디지털 신기술의 선제 도입, 전자조달 플랫폼 일원화(Single Window)를 핵심으로 추진한다.

현 나라장터의 노후한 기반기술을 전면 재설계하고 고객경험(UX) 기반 인터페이스로 시스템을 개편, 이용자의 편리성과 안정성을 향상시키는 것이 사업의 주된 목적이다.

조달청은 이 사업에 3년간 총사업비 1000억원을 투입할 계획으로 오는 2024년 상반기 개통을 목표로 사업을 진행한다.

현재 나라장터는 입찰, 계약, 대금지급 등 모든 조달과정을 온라인으로 처리하는 국가종합전자조달 플랫폼 기능을 수행하고 있으며 50만여 조달기업과 6만여 공공기관이 이용한다. 연간 거래규모는 113조원에 육박한다.

김정우 조달청장은 “차세대 나라장터는 공공조달시장의 미래 10년, 디지털 전환시대를 이끌어갈 국가적 대형 프로젝트”라며“대규모 국가 예산이 투입되고 국민경제에 미치는 영향이 큰 만큼 사업이 성공적으로 마무리 될 수 이도록 기관 역량을 집중하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr