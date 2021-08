[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교 평생교육대학이 제대군인 대상 '경비지도사 자격과정' 수강생을 모집한다.

경복대는 국가보훈처 주관 '2021년도 제대군인 전문위탁 교육기관'으로 선정돼 이달 17일까지 경비지도사 자격과정 수강생을 선발한다고 10일 밝혔다.

경비지도사는 전역 중ㆍ장기복무 제대군인의 원활한 사회복귀를 지원하고, 취ㆍ창업 역량 강화를 위한 직업교육 과정이다.

경비지도사 주요 교육내용은 경비업법, 청원경찰법, 경호학, 4차 산업시대 취업시장 변화와 인성교육, 경비지도사 시험전략 및 취업지원 등이다.

신청은 이달 17일까지며, 모집인원은 15명이다. 교육 기간은 오는 10월14일까지다.

접수는 남양주캠퍼스 평생교육대학(충효관 1층) 전화 접수나 홈페이지에서 온라인 접수도 가능하다.

