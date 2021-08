완도군 완도읍, 나라 사랑 태극기 달기 운동 인증샷 경연 개최

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군 완도읍 주민자치위원회가 제76주년 광복절을 맞이해 읍민 나라 사랑 태극기 달기 운동을 전개한다.

10일 군에 따르면 주민자치위원회는 8·15광복절 당일부터 다음날까지 완도군 홈페이지와 ‘으랏차차 완도읍 밴드’에 태극기 게양 후 다양한 멋진 인증사진을 게재한 읍민들께 엄정한 심사를 통해 소정의 상품을 증정할 계획이다.

주민자치위원회는 대대적인 태극기 달기 운동을 사전 홍보를 통해 국권 회복을 경축하고 태극기의 올바른 게양과 나라 사랑하는 마음을 부여하기 위해 오는 15일까지 경연 동참을 적극적으로 독려하는 마을 방송 및 SNS 등 다양한 매체를 통해 홍보 수단에 적극적으로 활용하고 있다.

주민자치위원회 김근수 회장은 “이번 광복절날에 완도읍 시내권을 중심으로 전 마을에 태극기 물결로 가득하길 바라는 마음에서 총력을 다하고 있다”면서 “코로나19 위기 상황 속에서도 태극기 달기 운동에 모두 다 함께 동참해줄 것”을 호소했다.

완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr