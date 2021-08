세원이앤씨, GS건설에 56억원 상당 플랜트기기 공급

[아시아경제 지연진 기자] 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 952 전일대비 36 등락률 -3.64% 거래량 2,465,313 전일가 988 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 세원이앤씨, 바이오 2차 전지 등 전방 산업 호조로 글라스라이닝 기기 수주 확대세원이앤씨, GS건설과 50억원 규모 화공플랜트기기 공급 계약 체결상반기 개명한 회사들 '절반의 성공' close 는 GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 42,050 전일대비 550 등락률 -1.29% 거래량 519,659 전일가 42,600 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스피-30일GS건설, 2683억 규모 대구 대현동 주택공사 수주[클릭 e종목] “GS건설, 하반기 주택 부문이 성장 이끈다” close 과 56억원 규모의 플랜트기기 공급계약을 체결했다고 10일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr