임실군 ‘농작업 대행단’ 운영…농가소득 향상 기대

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 축산농가의 경쟁력을 높이고 농가소득 향상을 위해 ‘조사료 수확 농작업 대행단’을 운영한다고 10일 밝혔다.

조사료 수확 대행단은 최근 덕치면을 시작으로 오는 10월 하순까지 옥수수와 수단그라스 수확 농작업 대행 작업을 진행했으며 조수(멧돼지, 고라니 등) 피해로 인한 농가의 손실을 최소화하기 위해 이달 초부터 농작업 대행단을 운영하고 있다.

지난 2016년 8월 발대식을 시작으로 조사료 수확 농작업 대행단은 해마다 대행 작업 면적이 늘어 첫해 43㏊에서 지난해 132㏊에 이르는 작업량을 소화해냈다.

올해도 군은 조사료(옥수수, 수단그라스)에 대한 생육상황을 파악해 작업 일자를 결정한 후 농작업 대행단을 투입, 적기 수확이 가능하도록 했다.

농가의 고품질 조사료 사일리지 생산으로 고급육 생산이 가능하게 해 축산 농가들에게 큰 호응을 얻고 있다.

군은 고품질 축산물 생산 및 생산비 절감을 위한 조사료 재배면적 확대로 축산농가의 경쟁력 향상과 농가소득 향상을 위해 앞으로도 최선을 다할 계획이다.

혹서기에 작업자들의 안전을 위해 충분한 휴식과 냉수 공급 등 작업 안전에도 철저한 대비를 하기로 했다.

농작업 재해예방 및 안전한 농업환경을 조성하기 위해 마을 주민들을 대상으로 농업인 재해 안전마을 육성 시범사업도 추진하고 있다.

농업인 재해 안전마을 육성 시범사업은 농작업 시 발생할 수 있는 각종 재해를 예방하기 위해 안전에 관한 종합적인 관리지원을 한다.

군은 농촌 마을의 안전을 위협하는 요인을 개선해 안전한 농촌 생활을 보장하고, 실제 사례와 해결책을 제시하는 안전교육으로 농작업 시 안전 행동 요령을 자동 실천할 수 있는 능력을 향상하는 데 목적이 있다.

이에 따라 농약 오남용 등의 사고를 막기 위한 농약 보관함을 비롯해 방진 마스크, 미끄럼방지 장화 등의 보호구를 보급했으며 마을 내에 도로반사경과 수로관 덮개를 설치해 농업인에게 노출된 위험요인도 개선했다.

심민 군수는 “농작업 대행단 운영을 통해 옥수수 및 수단그라스 재배가 활성화 되도록 하겠다”며 “축산농가의 사료 자급률을 높임과 동시에 군 축산물의 명품화를 유도하겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr