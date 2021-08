[아시아경제 지연진 기자] 원익홀딩스 원익홀딩스 030530 | 코스닥 증권정보 현재가 6,160 전일대비 90 등락률 -1.44% 거래량 413,289 전일가 6,250 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"원익IPS, 장비 투자자 필수 보유 종목"원익IPS, 2분기 영업익 1008억...전년비 96.6% ↑올해 반도체 설비투자 사상 최대 전망…국내 장비업계 '반색' close 는 지난 2분기 연결 매출액이 전년동기대비 24.60% 증가한 2122억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 10.26% 감소한 229억원, 당기순이익은 574억원으로 101% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr