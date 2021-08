광주시교육청 ‘제2회 초·중·고졸 검정고시’ 시행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 11일 ‘2021년도 제2회 초·중·고졸 검정고시’를 시행한다고 10일 밝혔다.

이번 제2회 검정고시는 초졸 86명, 중졸 160명, 고졸 895명 등 총 1141명의 응시자를 대상으로 전남공고(초·중·고졸)·광주공고(고졸)·광주소년원·광주교도소·별도시험장(자가격리자) 등 총 5개 고사장에서 치러질 예정이다.

코로나19 확산 방지 및 예방을 위해 모든 시험장의 사전·사후 방역을 철저히 하고 시험장 출입구에서 시험 관계자 및 응시자 전원에 대한 발열체크를 실시한다.

시험 당일 모든 응시자는 시험장에서 마스크를 계속 착용해야 한다. 입실은 1교시부터 응시할 경우엔 오전 8시20분까지이며 2교시 이후 응시할 경우 시험 시작 20분 전까지 시험장 현관 출입구에 도착해야 한다.

한편 코로나19 확진자도 응시 가능하며 확진 및 자가격리 통보를 받은 자가 검정고시 응시를 원할 경우 시교육청에 10일 오후 6시까지 사전 신청을 하고 보건당국의 승인을 받아 별도 시험장에서 응시할 수 있다.

합격자 발표는 오는 30일 시교육청 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr