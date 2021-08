크리스탈지노믹스, 아이발티노스타트 동물실험 결과 생존율 약 2배

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스는 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2)에 감염된 마우스 모델에서 코로나 치료제로 개발 중인 아이발티노스타트 단독 투여(주사제)에 의한 생존율 증가를 확인했다고 10일 밝혔다.

코로나19 바이러스에 감염된 유전자 재조합 마우스 대상으로 아이발티노스타트를 투여해 생존율을 확인하기 위한 동물실험 결과 생존율이 28.57%에서 최대 60%까지 약2배 증가하는 것을 확인했다.

코로나19 바이러스에 감염되지 않은 건강한 그룹(Healthy control)에서 7일차(7dpi) 생존율은 100%였으나, 코로나19 바이러스 감염 그룹의 경우에는 7일차 생존율이 28.57%로 크게 낮아졌다.

코로나19 바이러스에 감염된 그룹의 생존율을 높이기 위해 아이발티노스타트 15mg/kg, 30mg/kg를 각각 투여한 결과 7일차 생존율이 40%, 60%로 농도 의존적 생존율 증가를 확인했다.

바이러스 증식률을 확인한 동물실험 결과에서도 아이발티노스타트를 투여 받은 그룹에서 감염 2일차, 7일차 모두 바이러스 재생산율(증식)을 2~3.5배 낮춘 것을 확인하였다. 아이발티노스타트 투여에 의한 생존율 증가는 코로나19 바이러스 증식 억제로부터 나온 것임을 알 수 있었다.

현재 세계 최고의 독성실험 임상시험수탁기관(CRO)인 미국 찰스리버(Charles River)에서 경구제로 진행 중인 전임상 독성실험(GLP-TOX)을 마치는 대로 데이터를 추가해 미국 임상 2상 시험계획승인(IND) 신청에 나선다.

아이발티노스타트는 코로나19 감염 등으로 발생하는 사이토 카인 폭풍으로 인한 급성 폐렴 및 코로나19 후유증으로 발생하는 섬유증을 치료하는 염증치료 신약이다. 비정상적 면역세포증식과 활성을 정상으로 돌려놓고 면역력 균형을 유도하는 기전이다.

크리스탈지노믹스 관계자는 "생존율 증가와 바이러스 억제력이 확인된 동물실험 결과와 더불어 주사제 뿐만 아니라 복용이 편리한 경구(oral) 제제로도 적극적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

