샌드위치 신세된 中企…"대기업, 원자재 가격인상 일방적 통보"

'원자재 가격변동 및 수급불안정' 실태조사 결과 발표

중소제조기업 61.8%, 원자재 가격협의 없이 통보받아

납품단가에 가격상승분 미반영…'원가연동제 도입' 필요

[아시아경제 김보경 기자] 중소제조업체 10곳 중 6곳은 원자재 생산 대기업으로부터 가격 협의없이 통보를 받는 것으로 나타났다. 원자재 가격 상승분이 납품단가에 반영되기 어려운 구조여서 속수무책으로 피해를 보는 기업이 대다수다.

중소기업중앙회는 지난달 중소제조업체 500곳을 대상으로 실시한 '원자재 가격변동 및 수급불안정 관련 실태조사' 결과를 10일 발표했다.

제품 생산 시 주로 쓰이는 원자재는 '철강(34.2%)'과 '비철금속(39.0%)'이 가장 많았으며, '목재·종이류(12.4%)' '석유·화학(10.4%)' 순으로 응답했다.

중소제조업체 주사용 원자재의 89.9%가 지난해 말 대비 가격이 올랐고, 가격 변동폭은 평균 33.2%로 나타났다. 특히 타 원자재 대비 후판, 냉연강판, 선철 등 철강 원자재의 가격 상승이 두드러졌다.

최근 이 같은 원자재 가격변동이 영업이익에 부정적이라는 응답은 87.4%로 대다수를 차지한 반면 '영향없다'는 응답은 11.8%에 그쳤다.

중소제조업체 61.8%가 원자재 생산 대기업의 가격인상을 일방적으로 통보 받는다고 답했으며, '구두협의(21.0%)' '계약서 작성(16.6%)'이 뒤를 이었다. 원자재 가격 변동주기 또한 '수시(76.2%)'가 가장 많고, 1년 단위는 16.8%로 나타났다.

그러나 원자재 가격변동에 따른 위탁기업과의 납품단가 협상주기는 '1년(40.4%)' '수시(38.4%)' 순으로 원자재 가격 변동주기와 시차가 존재했다.

원자재 가격상승분에 따른 납품단가 반영 여부의 경우 '일부만 반영(43.2%)' '전혀 반영 못함(43.0%)'이 전체의 86%로 가격 변동 분을 납품단가에 반영하기 어렵다는 점이 파악됐다.

업종별로 보면, 전혀 반영하지 못하는 경우는 섬유(84.0%), 건설업(84.6%), 식품업(50.0%), 자동차/운송/조선업(50.0%)에서 상대적으로 많은 것으로 조사됐다.

가격 상승분을 납품단가에 반영하지 못하는 이유로는 '위탁기업의 관행적인 단가 동결·인하(35.0%)'가 가장 큰 이유였으며, 그 다음으로 '가격경쟁력 확보를 위한 원가 절감(31.8%)' '경기불황에 따른 원사업자의 비용 전가(23.9%)' 순으로 나타났다.

원자재 가격변동과 수급 불안정에 따른 대응책으로 '대응책이 없다(71.4%)'는 절망적 의견이 가장 많았고, 그 다음으로 '납품일자 조정(19.6%)' '다른 원자재로 대체(3.8%)' 등이 그 뒤를 이었다.

납품대금 현실화를 위한 노력으로는 '원가연동제(37.4%)'가 가장 필요하다고 답했다. 그 다음으로 납품단가조정협의제도 활성화(31.4%), 대기업의 상생의지(22.8%) 순으로 응답했다.

정욱조 중기중앙회 혁신성장본부장은 "중소제조업체들은 대기업으로부터 원자재를 조달해 중간재를 생산하고 이를 대기업에 납품하는 구조"라며 "최근 원자재 가격 인상과 납품단가 미반영 사이에 샌드위치 상황"이라고 전했다.

이어 "예고 없는 수시인상과 일방적 가격 통보 등 원자재 생산 대기업에 대한 협상력이 낮아 원자재 가격 인상분을 납품단가에 반영하기 어렵다"며 "원자재 생산 대기업과의 협상력 제고를 위한 방안 마련도 중요하지만 대기업의 자발적 상생의지가 어느 때보다 절실하다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr