코스피 입성한 크래프톤, 시초가도 공모가 아래

11% 낮은 44만8500원 형성

고평가 논란에 청약 흥행 실패

시총 20.9兆 게임 대장주 등극

[아시아경제 송화정 기자]10일 코스피에 입성한 크래프톤이 공모가보다 낮은 수준에서 출발하며 수요예측과 일반 청약의 흥행 실패 실망감이 이어지는 모습을 보였다.

이날 오전 9시30분 기준 크래프톤은 시초가보다 2만1000원(4.68%) 하락한 42만7500원에 거래됐다. 시초가는 공모가 49만8000원보다 11% 낮은 44만8500원에 형성됐다. 장 초반 최저 40만500원까지 떨어졌다가 최고 48만원까지 오르는 등 오락가락하는 모습이었다. 시가총액은 20조9039억원으로 엔씨소프트(18조682억원)를 앞서며 게임 대장주에 올라섰다.

일찌감치 기업공개(IPO) 대어로 기대를 모았던 크래프톤은 고평가 논란으로 수요예측과 일반 청약에서 부진한 성적을 기록했다. 수요예측 경쟁률은 243.15 대 1, 일반 청약 경쟁률은 7.8 대 1이었다. 청약 증거금은 5조358억원에 그쳤다. 역시 IPO 대어로 꼽혔던 SK아이이테크놀로지와 카카오뱅크의 경우 각각 81조원, 58조원의 청약 증거금이 몰린 바 있다.

크래프톤은 상장 후 유통 가능한 주식이 많아 변동성이 더 클 것으로 보인다. 상장 주식 4889만8070주 중 최대주주 보유분, 기관 의무보유 확약분, 우리사주조합 배정분 등을 제외한 1909만3426주가 상장 직후 유통 가능한 물량이다. 상장일 유통 주식 비율은 39.05%로 카카오뱅크(22.6%), SK아이이테크놀로지(15.04%), SK바이오사이언스(1.63%) 등과 비교해 훨씬 높다. 반면 기관투자자의 의무보유 확약 비율은 44.91%로 다른 대형 공모주보다 낮다. 고경범 유안타증권 연구원은 "상장일 매도 물량의 출회 가능성은 최근 대형 IPO에서 가장 높을 것으로 보이며 외국인의 미확약 지분율은 5.6% 수준으로 카카오뱅크의 2배 수준에 가깝다"고 분석했다.

고평가 논란으로 희망 공모가를 낮췄지만 공모가 기준 밸류에이션도 높은 수준이라는 분석이다. 김현용 현대차증권 연구원은 "크래프톤의 공모가는 2021년 주당순이익(EPS) 기준 주가수익비율(PER) 27~30배로, 넥슨(20배), 엔씨소프트(22배) 대비 30~40% 프리미엄이 붙은 수준"이라며 "이는 오는 4분기 출시되는 신작 배틀그라운드 뉴스테이트 흥행을 가정한 매출처 다변화를 고려하더라도 게임업 단일사업을 영위하는 상황에서 유지되기는 어려운 밸류에이션 수준"이라고 설명했다.

주가가 40만원 아래로 떨어질 경우에는 매수세가 유입될 수 있다는 전망이다. 김 연구원은 "기관 의무보유 확약비율이 낮았고 저조했던 일반 청약율과 거의 청약이 없었던 우리사주 등을 감안할 때 밸류에이션 부담을 느낀 투자자들의 출회물량 압박이 상당할 것"이라며 "다만 PER 20배에 근접하는 40만원 미만까지 조정이 있을 경우에는 강한 신규 매수세 또한 기대가 가능하다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr