산림청, 해외산림자원개발 36억원 융자지원 ‘민간투자 확대’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 해외산림자원개발사업 투자기업에 36억원 규모의 정책자금을 별도 융자지원한다고 9일 밝혔다.

융자 대상사업은 산업 및 탄소배출권 조림, 바이오에너지 조림, 임산물 가공시설, 해외조림지 매수사업 등이다.

신청은 내달 3일까지 한국임업진흥원 해외사업실을 통해 할 수 있다. 신청서 양식은 산림청 홈페이지와 한국임업진흥원 해외산림정보서비스에 게시된 공고문을 참조해 받을 수 있다.

사업자 선정은 1차 사업계획서 등 서류검토와 면담심사, 2차 산림청 융자심의회를 거쳐 최종 결정된다.

대상자로 선정되면 하반기 중 융자금을 받을 수 있다. 대상자는 연이율 1.5%로 지원 대상 사업비의 60%~100%를 지원받을 수 있으며 융자 기간은 2년~25년 거치에 3년 균등 상환이다. 다만 사업별 융자 한도와 기간 등 지원조건이 달라 사전 확인이 필요하다.

해외산림자원개발사업은 목재를 대부분 외국에서 수입하는 국내 실정을 고려해 국내 기업이 직접 해외조림·육림·목재가공 등으로 목재자원을 안정적으로 확보한다는 취지로 시행된다.

올해 이 사업 융자예산은 총 82억원(추가 확보예산 포함)이며 산림청은 지난 상반기 무림피앤피, 이건사업, 우림에너지, 산림조합중앙회 등 4곳에 46억원을 융자해 인도네시아, 솔로몬제도, 베트남 등지에서 해외조림사업을 추진하고 있다.

산림청 박은식 국제산림협력관은 “코로나19 장기화와 시시각각 변화하는 국제 정세로 해외산림자원개발 사업에 어려움이 늘고 있다”며 “산림청은 국내 기업의 해외산림투자를 활성화하기 위해 융자 예산 확보와 제도 개선 등 지원정책을 지속 발굴·추진할 방침”이라고 말했다.

