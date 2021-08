신안군, 임자 대광해수욕장 블루플래그 ‘국제인증기’ 게양식 개최

국제적 감각의 친환경 해수욕장으로 변화 시동 걸어

[신안=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 지난 5일 임자 대광해수욕장에서 환경교육재단 국내 본부(FEE KOEREA)로부터 블루플래그 국제인증기를 전달받고 인증기 게양식을 했다.

6일 군에 따르면 ‘블루플래그 해수욕장 인증제도’는 덴마크에 있는 국제환경교육재단(FEE)에서 29개 평가항목 137개 요구사항을 충족하는 친환경적이고 안전한 해수욕장에 부여하는 국제인증 제도로, 임자 대광해수욕장은 올해 초 블루플래그 국제인증을 받은 바 있다.

신안군은 국제인증과 연계해 대광해수욕장에 스머프 해변공원, 해송 숲 공연장, 노을 공연장, 별빛야영장의 신설과 편의시설 일제 정비를 완료하는 등 국제적 감각의 친환경 해수욕장으로의 변화를 시도하고 있다.

아울러, 대광해수욕장을 중심으로 조선 서화가 우봉 조희룡의 정취를 담은 홍매화 공원 조성, 튤립공원 재정비, 미디어아트 거점 공간 육성, 전장포항 토굴 정비 사업 등 연계사업을 추진하고 있어, 향후 대광해수욕장은 임자면 관광의 거점부 역할을 담당하며 국제 해양 문화 활동의 중심공간으로 육성할 계획이다.

최근 세계자연유산으로 신안 갯벌을 올리는 등 신안군의 생태 보전 노력이 빛을 발하고 있는 가운데, 이번 임자 대광해수욕장 국제해수욕장 인증기 게양은 신안군 생태 보전 행정을 더욱 가속할 것으로 보인다.

박우량 군수는 “세계적으로 신안군의 생태적 가치가 인정받고 있는 가운데, 국제인증기 게양은 신안군의 생태 보전 의지를 천명한 것이다”며 “임자 대광해수욕장을 국제기준을 선도하는 친환경 해양 활동 거점으로 조성하겠다”고 밝혔다.

