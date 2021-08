인천시, 소상공인에 1%대 저금리 정책자금 450억원 지원

업체당 최대 2~3천만원까지 융자 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인을 돕기 위해 연 1%대 초저금리 정책자금 450억원을 긴급 지원한다고 6일 밝혔다.

정책자금은 일자리창출 100억원, 지하도상가 활성화 100억원, 청년창업 100억원, 재개발지역 활성화 50억원, 골목상권 활성화 100억원 등 총 5개 특례보증 사업이다.

융자 지원금액은 업체당 최대 2000만원(지하도상가는 최대 3000만원)이며, 인천시가 대출이자를 최대 1~2%까지 대신 부담해 소상공인은 연 1%대의 금리로 대출을 받을 수 있다.

대출금은 1년 거치 후 3∼4년간 매월 분할 상환하는 방식이다. 시는 거치기간동안 원리금 상환부담을 줄이고, 보증수수료도 연 0.8% 수준으로 낮춰 소상공인의 금융비용 부담을 한층 더 덜어줄 예정이다.

다만 3개월 이내 보증을 이용했거나 정책자금을 이미 지원받은 업체는 대상에서 제외된다. 향락·사행성 등 보증 제한 업종이나 대출금을 연체·체납한 업체도 자금을 지원받을 수 없다.

정책자금 신청은 인천신용보증재단 각 지점에서 접수하며 자세한 내용은 인천신용보증재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 시는 올해 6차례의 소상공인 지원 특례보증을 통해 2264억원을 지원했으며, 취약계층 소상공인 희망드림 특례보증에도 200억원을 지원한 바 있다.

인천시 관계자는 "이번 융자 지원이 4단계 거리두기 격상으로 어려움을 겪는 소상공인에게 버팀목이 되길 바란다"며 "하반기에도 소상공인 정책자금이 신속히 지원될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

